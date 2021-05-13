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Российские мусульмане отпразднуют Ураза-байрам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Священный месяц Рамадан завершился для мусульман вечером 12 мая. На следующий день наступает праздник разговения Ид-аль-Фитр, в России известный как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы, а после организуются праздничные трапезы.

В этом году Ураза-байрам состоится с локальными ограничениями на мероприятия из-за коронавируса. Так, в Москве запретили массовые празднования — Соборная, Мемориальная и Историческая мечети в столице будут открыты только для духовенства.

На сайте Духовного управления мусульман РФ отмечается, что это «тяжелое, но обоснованное решение» было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.

«Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман», — уточняется на сайте.

При этом в других российских регионах запрета на коллективные молитвы по случаю Ураза-байрам нет. Но прихожанам необходимо соблюдать санитарные правила — надевать маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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