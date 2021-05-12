Прокурор запросил до 15 лет для обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Прокурор попросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, наказание в виде лишения свободы сроком до 14,5 года. Самый больший срок прокурор потребовал для гендиректора Юлии Богдановой.

«Наказание в виде лишения свободы в колонии общего режиме должно быть применено к Богдановой, Соболеву, Судденок, Полозиненко, Антюшину, Никитину, Генину, Бурсину», — цитирует ТАСС гособвинителя.

Обвинение просит назначить гендиректору компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» Богдановой 14,5 года лишения свободы, гендиректору ООО «Зимняя вишни» Надежде Судденок — 14 лет, директору компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву — 13 лет.

Охраннику Сергею Антюшину грозит 9,5 года лишения свободы, руководителю компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорю Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Для инженера компании Александра Никитина обвинитель запросил 5,5 года лишения свободы, пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину — 5 лет и 6 лет лишения свободы соответственно. По части подсудимых обвинение учло смягчающие обстоятельства в виде малолетних детей.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Генин и Бурсин — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают.