НАВЕРХ

Дадонов пропустит ЧМ из-за семьи

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: © instagram.com/evgenydadonov

Российский нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в латвийской Риге.

«В семье нападающего Евгения Дадонова ожидается пополнение, в связи с чем форвард не сможет помочь национальной команде», — говорится в сообщении Федерации хоккея России в Twitter.

Дадонов и его жена Анна воспитывают сына и дочь.

32-летний Дадонов является чемпионом мира, серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

В «Оттаве» Дадонов играет с нынешнего сезона, по ходу которого в 54 матчах набрал 20 очков. До «Оттавы» он три сезона провел за «Флориду». Начинал карьеру в челябинском «Тракторе».

Клубы НХЛ «Чикаго» и «Оттава» отпустят форварда Никиту Задорова и защитника Артема Зуба в сборную России.

Еще по теме
Фазель отчитался Путину о спортобъектах Омска и Новосибирска
Путин забил восемь шайб в матче Ночной хоккейной лиги
Россия проиграла в финале ЮЧМ по хоккею
Российские хоккеисты вышли в финал ЮЧМ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Три мечты «железной» бабушки из Новосибирска
10.05.2021 09:04
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Вокруг спорта
Канадский пилот «Формулы-1» оскорбил Никиту Мазепина
10.05.2021 17:27
Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО
19.04.2021 17:09
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
17.04.2021 16:52
Легендарный спуск в купальниках пройдет в Шерегеше
17.04.2021 06:39
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
Картина дня
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
Мишустин рассказал про подработку грузчиком
Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка
Microsoft прекратила поддержку устаревшей Windows 10
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
33
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
33
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru