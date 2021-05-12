Дадонов пропустит ЧМ из-за семьи

Российский нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в латвийской Риге.

«В семье нападающего Евгения Дадонова ожидается пополнение, в связи с чем форвард не сможет помочь национальной команде», — говорится в сообщении Федерации хоккея России в Twitter.

Дадонов и его жена Анна воспитывают сына и дочь.

32-летний Дадонов является чемпионом мира, серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

В «Оттаве» Дадонов играет с нынешнего сезона, по ходу которого в 54 матчах набрал 20 очков. До «Оттавы» он три сезона провел за «Флориду». Начинал карьеру в челябинском «Тракторе».

Клубы НХЛ «Чикаго» и «Оттава» отпустят форварда Никиту Задорова и защитника Артема Зуба в сборную России.