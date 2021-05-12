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Россиянам простят миллиарды кредитных рублей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд около 430 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с годовым отчетом.

Правительство запустило с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита по ней — 1 апреля 2021 года.

Решено, что если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной численности с начала действия программы, то по истечении срока кредит и проценты по нему будут полностью «прощены».

«Около 230 тысяч предприятий приняли участие в этой программе. В результате ее реализации бизнесу будет списано около 430 миллиардов рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест», — уточнил Мишустин.

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