Мишустин рассказал про подработку грузчиком

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, как в молодости подрабатывал грузчиком. Признание прозвучало в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
«Когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта», — сказал Мишустин.
По словам премьер-министра, «мы все зарабатывали, это было нормально», отметив при этом, что «желание человека работать — непростой фактор». Мишустин подчеркнул, что сейчас в Москве есть более сотни тысяч вакансий, а люди не идут на работу.
Мишустин также напомнил, что правительство работает над тем, чтобы к 2030 году сократить бедность вдвое. Для этого принят целый комплекс антикризисных мер, который призван сгладить последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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