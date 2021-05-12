Катализатор для защиты воздуха от вредных выбросов создали в Томске

Ученые Томского госуниверситета создали новый полифункциональный материал, сочетающий свойства сорбента и катализатора, для защиты атмосфера от вредных выбросов, сообщила в среду пресс-служба вуза.

Новый катализатор способен улавливать и нейтрализовывать толуол, бензол, метанол и другие опасные вещества промышленных сбросов и выхлопных газов автотранспорта.

Химики подобрали комбинацию Ag-CeO2/SBA-15 (оксида кремния с упорядоченной структурой), которая не содержит дорогостоящих металлов (платины, палладия и золота), но при этом позволяет решать проблему улавливания и последующей нейтрализации вредных веществ.

«Особенно актуальна эта проблема при так называемом «холодном старте» двигателя автомобиля, когда в окружающую среду выделяется наибольшее количество опасных веществ. Наш материал позволяет улавливать эти соединения при температуре окружающей среды, а затем нейтрализовать до безопасных веществ при последующем прогреве каталитического блока автомобиля до 150–250 градусов», – рассказал руководитель проекта Григорий Мамонтов.

Этот подход может быть использован и для очистки промышленных сбросовых газов от летучих органических соединений. Новые технологии, по информации ученых, способны значительно уменьшить негативное влияние грязного воздуха на окружающую среду и здоровье человека.