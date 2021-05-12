Конкурс костюмов из мусора пройдет в Новосибирске

Конкурс #ЯЭКОМОДНИК пройдет в Новосибирске, в среду мэрия объявила о приеме заявок, – на нем представят наряды из бросового материала.

Подать заявку на участие в конкурсе #ЯЭКОМОДНИК можно с 12 до 19 мая. В конкурсе могут принять участие студенты новосибирских вузов в возрасте от 18 до 24 лет как с инвидуальными, так и групповыми работами.

«Принимаются модели, изготовленные с использованием природного, бросового и прочего материалов, грубых тканей. Участники также могут использовать мешковину, лен, шпагат, тесьму и др. Образ можно дополнить аксессуарами и украшениями», – сказано в сообщении мэрии.

Участнику перед представлением работы на конкурс нужно записать презентацию конкурсной модели и выложить ее на личной страничке в социальной сети с хэштегами: #яэкомодник, #сибэкопром и #эковолонтерысибири.

Презентация костюмов, дефиле и объявление победителей конкурса состоятся во второй день работы форума «СибЭкоПром-2021», 20 мая, в НГАСУ по адресу: ул. Ленинградская, 113. Дополнительную информацию можно получить по телефону 292 60 69.