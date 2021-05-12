Объявлена полная программа Ночи музеев 2021 в Новосибирске

Ночь музеев-2021 пройдет 15 и 16 мая в Новосибирске. Музеи подготовили программу для новосибирцев разных возрастов от дошкольников до взрослых, которые хотят необычно провести ночь.

«Ночь музеев» — событие, которое проходит ежегодно более чем в 40 странах Европы. В этом году в Новосибирске оно пройдет с учетом мер профилактики коронавируса, все посетители должны будут быть в масках.

Музеи постарались представить новые коллекции и необычные форматы, единственное, в этом году не поступила заявка на участие от популярного среди новосибирцев Музея смерти, его можно посетить в обычном формате. Будет работать 80 площадок акции как в Новосибирске, так и на территории региона.

Программа, которую подготовили специалисты Музея Новосибирска, будет проходить с 18.00 до 00.00. Она ориентирована на разную аудиторию. Родителям с детьми рекомендуют приходить в 18.00 и в 19.00 – для них подготовили игровые форматы на всех площадках.

Редкие деньги и эксперименты

«У нас во всех филиалах будет квест Весь мир в Краеведческом. Надо будет по заданиям найти предметы и признаки вещей, связанных с путешествиями», — рассказал директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов.

Впервые новосибирцам представят выставку крупнейшей в России коллекции сузунской монеты и памятных медалей из фондов Новосибирского краеведческого музея. Ее никогда в таком объеме не показывали в Новосибирске.

Фото: © Павел Комаров

Новосибирский государственный художественный музей на несколько часов превратится в один большой научно-исследовательский институт — «Лабораторию искусства», которая объединит искусствоведов, ученых, музыкантов, художников и участников акции в попытке взглянуть на искусство через призму науки.

Ученые проведут экскурсии и с точки зрения своего научного опыта оценят произведения искусства, например, известный вирусолог Сергей Нетесов проведет экскурсию «Вирус в музейной раме» в 20.00. В 20.30 покажут научное шоу и эксперименты. Также в этом музее дети и взрослые смогут поучиться живописи.

Полная программа Ночи музеев-2021 в Новосибирске

Музей Новосибирска на основной площадке — контора Будагова на Большевистской, 7 устроит шумную ярмарку в духе базарных площадей Ново-Николаевска, на которой можно сыграть в дворовые игры, выпить горячего, купить диковинного, показать себя и посмотреть на людей.

В это время можно постичь тайны художественных ремесел, проверить себя на честность на полиграфе, увидеть работу кинологов и попробовать поймать преступника. Дети смогут украсить свои лица рисунками от художников по фейсарту. В 18.30, 19.40, 20.50 и 22.00 в здании музея пройдет салонная вечеринка в духе 1900-х и мастер-класс по дворянскому кокетству.

Фото: © Музей Новосибирска

А в 22.30-00.00 — лихой гид Игорь Костылев с фонарем проведет вас по самым темным закоулкам городского начала — улице Инской, где соседствуют прошлое и будущее, деревянное зодчество и конструктивизм, школы и сомнительные заведения.

Институт археологии и этнографии СО РАН в рамках акции проведет экскурсии по лабораторному корпусу. Во время посещения института гости смогут познакомиться с методами датирования древних артефактов, а также самостоятельно изготовить археологическую керамику.

Ночь музеев для 18+

Для тех, кто хочет пощекотать нервы или узнать что-то пикантное, авторы представили программу для тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Так, можно посетить экскурсию на крыше отеля «Gorskiy city hotel» в 00.30 и 02.00. Директор Музея Новосибирска Елена Щукина и Константин Голодяев расскажут мифы и байки, исторические факты, также будет живая музыка от саксофонистов и вкусный комплимент от отеля.

Фото: © Музей Новосибирска

В магазине интим-товаров «Казанова» пройдет мероприятие, на котором расскажут о том, как любовные отношения влияли на историю и архитектуру, как менялись представления о любви и красоте, расскажут про запрет парных танцев, «новую женщину», секс-символы прошлого и многое другое.

Гостям музея будут представлены уникальные экспонаты из коллекций Интегрального музея Академгородка, сети магазинов «Казанова» и частных коллекционеров. Каждые 30 минут проходят кураторские экскурсии, последняя — в 01.30.