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Новый терминал томского аэропорта достроят в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team / CC BY-SA 3.0

Строительство нового терминала аэропорта Томска завершится осенью 2022 года, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

Строительство нового терминала планируется начать летом 2021 года и завершить осенью 2022 года. Проект уже прошел экспертизу. Площадь здания составит 6,5 тысяч квадратных метров, стоимость строительства – около 1,8 миллиарда рублей.

«Инвестор ("Новапорт") свое общение выполнил – проект подготовил, прошел экспертизу. До конца недели будет объявлен конкурс на выбор подрядчика. Это будет современный, с двумя телетрапами терминал», – цитирует Шатурного ТАСС.

Он уточнил, что здание старого терминала томского аэропорта будет использовано для пассажиров международных авиарейсов.

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лачинов

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Uynachalnica

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