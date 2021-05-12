Новый терминал томского аэропорта достроят в 2022 году

Строительство нового терминала аэропорта Томска завершится осенью 2022 года, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.
Строительство нового терминала планируется начать летом 2021 года и завершить осенью 2022 года. Проект уже прошел экспертизу. Площадь здания составит 6,5 тысяч квадратных метров, стоимость строительства – около 1,8 миллиарда рублей.
«Инвестор ("Новапорт") свое общение выполнил – проект подготовил, прошел экспертизу. До конца недели будет объявлен конкурс на выбор подрядчика. Это будет современный, с двумя телетрапами терминал», – цитирует Шатурного ТАСС.
Он уточнил, что здание старого терминала томского аэропорта будет использовано для пассажиров международных авиарейсов.
лачиновДа что за маразм то! А с мошенниками бороться не пробовали? Почему выгоду получают банки, а риски на...
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
DisobedientОпять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...
UynachalnicaЭто конечно проще, чем взыскивать с банков за сотрудничество с мошенниками.