Новый терминал томского аэропорта достроят в 2022 году

Строительство нового терминала аэропорта Томска завершится осенью 2022 года, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

Строительство нового терминала планируется начать летом 2021 года и завершить осенью 2022 года. Проект уже прошел экспертизу. Площадь здания составит 6,5 тысяч квадратных метров, стоимость строительства – около 1,8 миллиарда рублей.

«Инвестор ("Новапорт") свое общение выполнил – проект подготовил, прошел экспертизу. До конца недели будет объявлен конкурс на выбор подрядчика. Это будет современный, с двумя телетрапами терминал», – цитирует Шатурного ТАСС.

Он уточнил, что здание старого терминала томского аэропорта будет использовано для пассажиров международных авиарейсов.