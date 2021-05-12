Космического «робота-Леонова» создали в России

Первый полноценный образец российского робота для работы в открытом космосе «Теледроид» разработают к 2023 году, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Российские конструкторы начали работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».

Дудоров ранее говорил, что на МКС может быть запущен потомок робота «Федора» — предназначенный для работы в открытом космосе. Это будет своеобразный «робот-Леонов» — по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе «Фёдоре».

«Теледроид» будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от «Федора». Планируется, что робот будет размещен на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции.

Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами.