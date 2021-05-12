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Рыба массово погибла в кузбасском озере

Источник:
Sibnet.ru
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Массовая гибель рыбы произошла на озере Танай Кемеровской области, специалисты начали проверку.

Фотографии с большим количеством мертвой рыбы, прибитой к берегам озера Танай, опубликовали в социальных сетях. По мнению комментаторов, причина — в том, что зимой во льду не делали лунки.


Расследование по факту гибели рыбы, находящейся в состоянии естественной свободы, проводит кемеровский отдел рыбоохраны, цитирует «Интерфакс» правительство Кузбасса. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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