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Плейлист с треками из «Гнева человеческого» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

Саундтрек и другие композиции из фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» стали доступны на музыкальных площадках в Сети.

В плейлисте «Гнев человеческий» 25 треков из фильма. Саундтрек фильма доступен на ключевых музыкальных сервисах, включая Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, Tidal.

Автор музыки к картине – британский композитор, лауреат премии «Оскар» Кристофер Бенстед, который написал музыку и к предыдущей работе Гая Ричи «Джентльмены».

Ранее Бенстед работал над такими картинами, как «Алладин» Гая Ричи, «Гравитация», «Чудо-женщина», «Эверест», «Золушка», «Красавица и чудовище», «Храбрая сердцем», «Черный лебедь».

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Культгид #Музыка
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