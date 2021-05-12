Вышел трейлер «Тихого омута» с Мэттом Деймоном

Вышел официальный трейлер криминальной драмы «Тихий омутом» с Мэттом Деймоном в главной роли, фильм выйдет в июле.

По сюжету, главный герой пытается вытащить дочь из тюрьмы, так как уверен в ее невиновности. Для этого он переезжает из Оклахомы во Францию, но сталкивается с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой. Он начинает для себя новую жизнь в новой стране, борясь за реабилитацию близкого человека.

Кроме Деймона в фильме снялись Эбигейл Бреслин, Камилль Коттен, Дианна Данаган, Роберт Питерс, Эйприл Уоррен, Джинифер Ри и другие. Режиссер — Том МакКарти.

«Это очень интимный фильм и сюжет, в котором очень важны персонажи. Это прекрасная драма, снятая в красивом месте, и люди должны смотреть ее в кинотеатрах», — рассказал МакКарти о будущей картине. «Тихая гавань» выйдет в мировой прокат 29 июля.