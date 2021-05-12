Вышел трейлер «Тихого омута» с Мэттом Деймоном

Вышел официальный трейлер криминальной драмы «Тихий омутом» с Мэттом Деймоном в главной роли, фильм выйдет в июле.
По сюжету, главный герой пытается вытащить дочь из тюрьмы, так как уверен в ее невиновности. Для этого он переезжает из Оклахомы во Францию, но сталкивается с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой. Он начинает для себя новую жизнь в новой стране, борясь за реабилитацию близкого человека.
Кроме Деймона в фильме снялись Эбигейл Бреслин, Камилль Коттен, Дианна Данаган, Роберт Питерс, Эйприл Уоррен, Джинифер Ри и другие. Режиссер — Том МакКарти.
«Это очень интимный фильм и сюжет, в котором очень важны персонажи. Это прекрасная драма, снятая в красивом месте, и люди должны смотреть ее в кинотеатрах», — рассказал МакКарти о будущей картине. «Тихая гавань» выйдет в мировой прокат 29 июля.
лачиновДа что за маразм то! А с мошенниками бороться не пробовали? Почему выгоду получают банки, а риски на...
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
DisobedientОпять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...
UynachalnicaЭто конечно проще, чем взыскивать с банков за сотрудничество с мошенниками.