Шампиньоны оказались антираковым продуктом

Американские ученые выяснили в ходе экспериментов, что экстракт из шампиньонов подавляет рост клеток рака предстательной железы.

Один из признаков рака предстательной железы – повышенный уровень в крови белка простатического специфического антигена (ПСА). Его синтезируют как нормальные клетки железы, так и опухолевые; когда опухолевых клеток становится много, уровень ПСА заметно увеличивается.

Сотрудники исследовательского центра «Город надежды» (США) написали в журнале The Journal of Nutritional Biochemistry, что уровень ПСА у онкологических пациентов можно снизить экстрактом из шампиньонов.

Исследования проводили с больными с рецидивирующей опухолью. Им три месяца давали грибной порошок, и у 36% из них уровень ПСА снизился. Исследователи также обработали экстрактом раковые клетки, взятые у больных, а также кормили им подопытных животных, которым пересаживали образцы человеческих опухолей.

Экстракт из шампиньонов действовал и на клетки, и на пересаженные опухоли: они не только выделяли меньше ПСА, они начинали медленнее делиться и расти.

Пока что удалось заметить лишь понижение ПСА в крови больных и действие экстракта на клетки и пересаженные опухоли. Ученые проведут вторую серию клинических экспериментов, чтобы оценить, как грибной экстракт действует на настоящие опухоли в их, так сказать, естественной среде.