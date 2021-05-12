Томичи простились со старейшим политиком Лигачевым

Церемония прощания с Егором Лигачевым прошла во вторник, политика, который умер в 100-летнем возрасте, похоронили в Москве.

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале московской Центральной клинической больницы, сообщила администрация Томской области. На нее прилетели родные Лигачева, члены Томского землячества в Москве, томские политики. Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

«Для меня образ настоящего коммуниста – это образ Лигачева. Ведь не зря говорят, что он даже ошибался честно и добропорядочно. Хотя больших ошибок у него не было», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Каинского уезда Томской губернии. Начинал работу в Новосибирске на авиазаводе, занимал различные посты в новосибирских отделениях ВКСМ и КПСС. Лигачев был первым секретарем Томского обкома КПСС с 1965 по 1983 год. Он первый и единственный член Политбюро ЦК КПСС, перешагнувший рубеж в 100 лет.