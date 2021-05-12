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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Итальянское СМИ написало о захвате Байкала туристами

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Natalia_Kollegova / Pixabay License

Корреспондент из Италии Ноэми Пенна заявила, что экологическая обстановка на Байкале становится по настоящему тревожной из-за потока туристов, увеличившегося во время пандемии. Это неизбежно приведет к загрязнению чистейшего озера планеты.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, почти все страны мира закрыли границы, и россияне вынуждены были отдыхать внутри страны. Байкал стал одним из центров туристического притяжения. По данным итальянского издания, зимой, например, количество гостей на Байкале удвоилось.

«Во всем мире, пока туризм и человек отступили на второй план, природа набралась сил. Но не в этом уголке России, где прежде все было проникнуто умиротворением и тишиной», — пишет La Stampa.

Существующая инфраструктура на побережье Байкала не готова справляться с массовым туризмом, считает корреспондент. Это привело к открытию нелегальных гостиниц и распространению услуг без лицензии. И как следствие — к неизбежному росту загрязнения. 

Активисты подчеркивают, что Байкал столкнулся с рядом экологических угроз в ходе «захвата» озера туристами. А правительство отдает приоритет доходам от туризма вместо того, чтобы заниматься сохранением территорий, предположила журналистка.

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Однако с активистами согласны далеко не все местные жители. В апреле CNN писал, что туристы для местных — практически единственная возможность заработать. А развитие турбизнеса приводит и к улучшению инфраструктуры.

О конфликте вокруг бизнеса на Байкале снял документальный фильм Алексей Пивоваров. Он рассказал, что жители побережья хотят жить в нормальных условиях, развивать туризм, но доказывать свое право на это они должны не только экоактивистам, но также контролирующим и надзорным органам.

Тема: Туризм в Сибири
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