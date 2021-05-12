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Директор «Роева ручья» рассказал о судьбе найденной волчицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dogspas24

Волчица, найденная в центре Красноярска, после карантина и лечения, найдет свой дом, это будет специализированная организация, сообщил директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань.

В центре города была отловлена волчица. Она искала еду, на ней был ошейник. Приехали полиция, служба отлова. Она не боялась людей и ее поймали.

«Сколько не репость фотографии и не обличай в бездушии "Роев ручей", а установленного законом порядка не изменить. Волчицу необходимо провакцинировать, выдержать на карантине, пролечить от вероятных заболеваний. Делать это на территории зоопарков категорически запрещено», — написал Горбань на странице в Facebook.

Он отметил, что за пару месяцев, пока длится карантин, волчице будет подобрано достойное место проживания. Желающие уже есть. Горбань добавил, что принять волчицу смогут и в «Роевом ручье», если условия содержания других желающих не подойдут.

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