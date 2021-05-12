Более 30 мертвых косуль нашли в красноярском заказнике

Сотрудники полиции проводят проверку после обнаружения 34 тел косуль в заказнике «Солгонский кряж», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В лесу заказника «Солгонский кряж» нашли, по предварительным данным, 34 тела косуль. На место происшествия выехали участковый уполномоченный полиции, а также представители охотнадзора.

Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

С 2012 года две субпопуляции косули сибирской занесены в Красную книгу Красноярского края с присвоением статуса неуклонно сокращающиеся в численности группировки.