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Более 30 мертвых косуль нашли в красноярском заказнике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Jojo (основываясь на заявлении об авторском праве). / CC-BY-SA-3.0

Сотрудники полиции проводят проверку после обнаружения 34 тел косуль в заказнике «Солгонский кряж», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В лесу заказника «Солгонский кряж» нашли, по предварительным данным, 34 тела косуль. На место происшествия выехали участковый уполномоченный полиции, а также представители охотнадзора.

Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

С 2012 года две субпопуляции косули сибирской занесены в Красную книгу Красноярского края с присвоением статуса неуклонно сокращающиеся в численности группировки.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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