Полицейские в Иркутске раскрыли заказное убийство спустя 20 лет

Полицейские в Иркутске смогли установить личность подозреваемого, который 20 лет назад убил женщину за обещанное денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В сентябре 2001 года в квартире дома по улице Ленина в Иркутске сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой 39-летней женщины. Тогда уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой сати предусматривает 15 лет лишения свободы.

На протяжении 20 лет преступление оставалось нераскрытым. А в 2021 году оперативники МВД, следователи-криминалисты регионального СК еще раз изучили и проанализировали материалы уголовного дела, составив план действий. Во время мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Иркутска, и он признался в убийстве.

Как установили сыщики, в сентябре 2001 года к мужчине обратился его приятель, предложив убить женщину за вознаграждение. Иркутянин согласился. В ночь с 27 на 28 сентября он проник в квартиру потерпевшей, избил, а затем задушил ее. После чего скрылся.

Сейчас в отношении 48-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.