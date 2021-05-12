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Минпромторг оценил дефицит электроники для авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Минпромторг рассчитывает, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета, сообщила пресс-служба министерства.

Дефицит микропроцессоров, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобилиО приостановке или сокращении выпуска авто объявляли такие гиганты, как Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota и Honda.

«Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля — марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга.

Дефицита автомобилей в стране, в том числе из-за проблем с компонентами, нет, но есть повышенный спрос на некоторые модели, отмечает министерство. «При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что непростая ситуация с поставками комплектующих заметна во всем мире. «Но благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов», — резюмировали в Минпромторге.

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Авто #Автопром #Промзона
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