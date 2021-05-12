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СМИ сообщили о гибели бывшего новосибирского депутата в бытовой ссоре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в ходе бытовой ссоры возбуждено в Новосибирске. По данным источника, погиб бывший депутат Горсовета Иван Митряшин.

По информации следствия, преступление произошло в минувшее воскресенье, 10 мая, в дачном обществе «Бердский перекат» Новосибирского района.

«У 50-летнего хозяина домовладения произошла ссора с потерпевшим, при которой владелец дома на почве внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшему нанес последнему множественные удары в область головы и туловища, а также ножевые ранения в область нижних конечностей», – говорится в сообщении.

Очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, но 46-летний мужчина от полученных ранений умер в больнице. По данным источника ТАСС в органах власти, погиб бывший депутат Горсовета Иван Митряшин. Источник сообщил, что накануне ссоры экс-депутат выпивал с отцом своей сожительницы, именно с ним у Митряшина возник смертельный конфликт.

Митряшин избирался в Горсовет Новосибирска дважды – в 2005 и 2010 годах. С 2012 по 2013 год руководил Главным управлением благоустройства и озеленения.

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