Вооруженного террориста уничтожили в Крыму

Спецназ в Симферополе ликвидировал участника международной террористической организации во время вооруженного сопротивления, сообщило управление Федеральной службы безопасности по региону.

Боевик открыл огонь по трем сотрудникам ФСБ, проводившим оперативное мероприятие. Никто из них не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — рассказали РИА Новости в СК по Крыму и Севастополю.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и предшествовавших ему событий.