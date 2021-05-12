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Спикер Госдумы призвал ограничить анонимность в интернете

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Ограничение анонимности в интернете позволит в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подобные идеи прозвучали после трагедии в Казани. Как считают их сторонники, это позволит в разы снизить объем контента, «пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм», приводит РИА Новости слова Володина.

Он также призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие и рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные документы.

«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой», — добавил он.

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.

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