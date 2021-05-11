Intel представила мобильные процессоры нового поколения

Компания Intel представила новые мобильные процессоры 11-го поколения Tiger Lake-H. Флагманским решением станет Intel Core i9-11980HK.

Производитель в пресс-релизе отмечает, что новые процессоры «выводят игры, создание контента и решение прочих задач на совершенно новый качественный уровень». Также указывается, что они трехкратно превосходят аналогичные решения от конкурентов

В частности, мобильный процессор обеспечивает в 2,5 раза большую пропускную способность PCIe по сравнению с процессорами 10-го поколения. В протестированных Intel играх покупателям обещают прирост производительности на 5-20%.

Всего Intel показал пять моделей процессоров 11-го поколения, две получили шесть ядер, а остальные располагают восемью ядрами. Кроме флагмана, на рынок выпустят Core i9-11900H и Core i7-11800H, а также младшие Core i5-11400H и Core i5-11260H.