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Подписка «Концерты» появилась в видеосервисе Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Концерты исполнителей всех жанров и для любых возрастов — от легенд прошлых лет до лидеров современных музыкальных чартов собраны в отдельной коллекции на Wink. Это первый в России совместный проект Qello Concerts by Stingray с оператором IPTV и цифрового видеосервиса.

В видеосервисе Wink появилась подписка «Концерты» от Qello Concerts by Stingray, которая превращает экран в настоящую сцену. В коллекции собраны выступления мировых звезд разных музыкальных направлений на крупнейших площадках в лучшем на период съемок качестве.

На старте подписка от Qello Concerts включает 120 концертов, которая будет ежемесячно пополняться. Зрителям доступны шоу таких исполнителей как Katy Perry, Depeche Mode, Madonna, Rammstein, Aerosmith, Coldplay и многих других.

Подписка «Концерты» в Wink уже доступна. Семь дней можно смотреть записи в подписке бесплатно, далее стоимость составит 299 рублей в месяц.

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