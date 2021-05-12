НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Создатели «Форсажа 9» показали съемки трюков с автомобилями. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © кадр из видео

Новый ролик от создателей «Форсажа» показывает, как снимали трюки с автомобилями. В полутораминутном видео показаны погони, столкновения и взрывы машин.

В девятой части «Форсажа» зрителей ждет много экшена, а сюжет будет сильно оторван от реальности. Даже один из персонажей франшизы Роман Пирс (Тайриза Гибсона) говорит о этом.

«Каких только безумств мы не творили. Мутили самолеты, поезда, танки. Про подводную лодку я вообще молчу. А теперь у нас летающие тачки?» — произносит он в трейлере «Форсажа 9».

В съемки было вложено много труда профессионалов. Например, четырехсекундная сцена, в которой Toyota GT86 пролетает сквозь здание. Режиссер фильма Джастин Лин упоминал, что на подготовку этого эпизода ушло не менее восьми месяцев, а съемки заняли четыре дня.

В «Форсаже 9» Доминик Торетто будут противостоять своему брошенному брату Джейкобу (Джон Сина), который объединился с прошлым врагом Дома — Сайфер (Шарлиз Терон). В новой части в проект вернется Хан Сол-О, которого в седьмой части убил Деккард Шоу (Джейсон Стейтем).

Девятая часть «Форсажа» выйдет в российский прокат 19 мая. Уже известно, что поклонников также ждут 10 и 11 части «Форсажа».

Еще по теме
Вышел трейлер «Тихого омута» с Мэттом Деймоном
Четвертый сезон «Рассказа служанки» появился в Wink
Главного злодея показали в дебютном трейлере второго «Венома»
Вышел тизер второго сезона фэнтезийного сериала «Рагнарек»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутянин спас тонущего девятилетнего мальчика
Томичи простились со старейшим политиком Лигачевым
Итальянское СМИ написало о захвате Байкала туристами
Директор «Роева ручья» рассказал о судьбе найденной волчицы
Самое популярное
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Обсуждение (0)
Картина дня
Оливер Стоун заявил, что Запад объявил войну России
Байден выразил уверенность во встрече с Путиным
Минпромторг оценил дефицит электроники для авто
Омбудсмен рассказала об отношении стрелка из Казани с семьей
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Топ комментариев

strekal0808

как обычно,ересь порет.Это не решит эту проблему.Нормальным людям теперь гемор при получении,а эти и...

WSG0600-164-164

Полагаю, как это не прискорбно, родственникам нападавших придётся не сладко, вряд ли выживут если не...

лачинов

Да что за маразм то! А с мошенниками бороться не пробовали? Почему выгоду получают банки, а риски на...

strekal0808

Надо тогда умалчивать о самом преступлении.Какая разница,какая фамилия у стрелка.Потом начинают раскрывать...
Sibnet.Ru