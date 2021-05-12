Создатели «Форсажа 9» показали съемки трюков с автомобилями. ВИДЕО

Новый ролик от создателей «Форсажа» показывает, как снимали трюки с автомобилями. В полутораминутном видео показаны погони, столкновения и взрывы машин.

В девятой части «Форсажа» зрителей ждет много экшена, а сюжет будет сильно оторван от реальности. Даже один из персонажей франшизы Роман Пирс (Тайриза Гибсона) говорит о этом.

«Каких только безумств мы не творили. Мутили самолеты, поезда, танки. Про подводную лодку я вообще молчу. А теперь у нас летающие тачки?» — произносит он в трейлере «Форсажа 9».

В съемки было вложено много труда профессионалов. Например, четырехсекундная сцена, в которой Toyota GT86 пролетает сквозь здание. Режиссер фильма Джастин Лин упоминал, что на подготовку этого эпизода ушло не менее восьми месяцев, а съемки заняли четыре дня.

В «Форсаже 9» Доминик Торетто будут противостоять своему брошенному брату Джейкобу (Джон Сина), который объединился с прошлым врагом Дома — Сайфер (Шарлиз Терон). В новой части в проект вернется Хан Сол-О, которого в седьмой части убил Деккард Шоу (Джейсон Стейтем).

Девятая часть «Форсажа» выйдет в российский прокат 19 мая. Уже известно, что поклонников также ждут 10 и 11 части «Форсажа».