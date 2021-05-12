Клава Кока и Сергей Жуков показали отрывок из совместного трека

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и певица Клава Кока объединились в дуэт и готовят для поклонников новый трек, отрывок из новой песни опубликовал Жуков в Instagram.

Судя по опубликованному отрывку, песня будет лирической, в стиле «Руки вверх». Название трека музыканты пока держат в секрете, как и дату релиза.

Новость о дуэте Коки и Жукова взбудоражила поклонников артистов. В комментариях к публикации они написали много комментариев с комплиментами будущей песне. Многие также отметили мастерство Сергея Жуков, написав, что с годами его голос совершенно не меняется и отлично звучит с любым исполнителем.