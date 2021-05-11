Минимальный возраст владения оружием предложили повысить

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить до 21 года возраст, дающий право на получение лицензии на владение оружием.

Она уточнила, что исключение можно сделать для тех, кто прошел службу в вооруженных силах. Сейчас лицензия на оружие выдается людям старше 18 лет, а лицензия на получение травматического оружия — людям старше 21 года.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей»,— сказала Москалькова.

Заявление прозвучало на фоне нападения на школу в Казани 11 мая, в результате которого погибли девять человек. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который получил лицензию на оружие 28 апреля.

После инцидента президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.