Кума Путина заподозрили в госизмене на Украине

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что двум депутатам Верховной рады предъявлено подозрение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.

Ранее эти депутаты проходили по делу в статусе свидетелей, приводит РБК слова Венедиктовой. Имена депутатов, которых заподозрили в госизмене, она не сообщила, обозначив их буквами «М» и «К».

Как стало известно СМИ, речь идет о лидере партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и депутате этой же партии Тарасе Козаке.

Правоохранительные органы Украины сейчас проводят обыски в доме Медведчука в Киеве на улице Монтажников. Дом оцепило спецподразделение СБУ «Альфа».

Медведчук неоднократно заявлял, что украинские власти стремятся свести деятельность политической оппозиции в стране, а также его лично к нулю, прибегая к политике запугивания.

Президент России Владимир Путин в 2004 стал крестным отцом младшей дочери Медведчука.