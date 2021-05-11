НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кума Путина заподозрили в госизмене на Украине

Источник:
РБК
370 3
Фото: © Пресс-служба президента России

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что двум депутатам Верховной рады предъявлено подозрение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.

Ранее эти депутаты проходили по делу в статусе свидетелей, приводит РБК слова Венедиктовой. Имена депутатов, которых заподозрили в госизмене, она не сообщила, обозначив их буквами «М» и «К».

Как стало известно СМИ, речь идет о лидере партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и депутате этой же партии Тарасе Козаке.

Правоохранительные органы Украины сейчас проводят обыски в доме Медведчука в Киеве на улице Монтажников. Дом оцепило спецподразделение СБУ «Альфа».

Медведчук неоднократно заявлял, что украинские власти стремятся свести деятельность политической оппозиции в стране, а также его лично к нулю, прибегая к политике запугивания.

Президент России Владимир Путин в 2004 стал крестным отцом младшей дочери Медведчука.

Еще по теме
Раскрыта одна из тем встречи Путина с Байденом
Описан сценарий возможной биологической атаки на Россию
Россия отвергла причастность к новым кибератакам в США
Лукашенко попросил оппонентов прекратить противостояние
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция пресекла попытку побега студентки к любимому из Бурятии
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (3)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
31
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
29
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru