Раскрыта одна из тем встречи Путина с Байденом

Президент России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить проблемы контроля над вооружениями и глобальной безопасности, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов на конференции по разоружению Роберт Вуд.

«Мы готовимся к этим обсуждениям», — приводит РИА Новости слова Вуда, сказанные им на пленарном заседании.

В середине апреля Байден предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но это будут летние месяцы. На прошлой неделе американский президент заявил, что надеется провести саммит в июне.

Бывшие американские чиновники сообщили, что встреча может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.