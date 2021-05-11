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Раскрыта одна из тем встречи Путина с Байденом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президент России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить проблемы контроля над вооружениями и глобальной безопасности, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов на конференции по разоружению Роберт Вуд.

«Мы готовимся к этим обсуждениям», — приводит РИА Новости слова Вуда, сказанные им на пленарном заседании.

В середине апреля Байден предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но это будут летние месяцы. На прошлой неделе американский президент заявил, что надеется провести саммит в июне.

Бывшие американские чиновники сообщили, что встреча может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.

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