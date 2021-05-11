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Генетики подтвердили личность участника экспедиции Франклина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Канадские генетики установили личность одного из участников полярной экспедиции Франклина, погибшей в XIX веке. Им оказался прапорщик Джон Грегори, данные о нем опубликовали в журнале Polar Record.

Британская полярная экспедиция под руководством сэра Джона Франклина началась в 1845 году. Участники намеревались исследовать неизвестную часть морского прохода через Северный Ледовитый океан. Экипаж состоял из 129 человек, пишет Nplus1.ru со ссылкой на публикацию ученых.

Первые три человека умерли в первую зиму. В сентябре 1846 года судна, на которых отправилась экспедиция, оказались в ледяной западне близ острова Кинг-Уильям. Часть экипажа погибла, в том числе Джон Франклин. Оставшиеся участники предприняли в 1848 году тщетную попытку добраться до материка пешком.

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На протяжении полутора веков ученые пытаются восстановить детали произошедшего с экспедицией, в том числе подтвердить личности погибших. Канадские генетики провели исследование человеческих останков. По 20 зубам и 21 образцу костей они установили, что останки принадлежали 27 людям.

Затем ученые решили сравнить имевшиеся данные с образцами ДНК, полученными от живых потомков погибших моряков. Первые 16 попыток не дали никаких положительных результатов. 

А в 2019 году с исследователями связался человек, назвавшийся прямым потомком прапорщика Джона Грегори. Анализ ДНК подтвердил, что он потомок Грегори по отцовской линии в пятом поколении.

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