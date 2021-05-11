Россияне выбрали самые уважаемые профессии

Россияне назвали профессии, которые больше всего уважают, среди них – врачи, учителя и спасатели, передает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 5 тысяч человек из разных регионов РФ. Согласно данным исследования, 59% россиян больше всех уважают врачей. 40% назвали уважаемой профессию учителя, 38% – спасателя.

Также 27% выразили уважение пожарным, 26% – ученым. Еще 22% отметили профессию военных. Кроме того, в топ самых уважаемых вошли инженеры, машинисты, летчики, строители и шахтеры.