НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне выбрали самые уважаемые профессии

Источник:
Sibnet.ru
401 4
Фото: © Sibnet.ru

Россияне назвали профессии, которые больше всего уважают, среди них – врачи, учителя и спасатели, передает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 5 тысяч человек из разных регионов РФ. Согласно данным исследования, 59% россиян больше всех уважают врачей. 40% назвали уважаемой профессию учителя, 38% – спасателя.

Также 27% выразили уважение пожарным, 26% – ученым. Еще 22% отметили профессию военных. Кроме того, в топ самых уважаемых вошли инженеры, машинисты, летчики, строители и шахтеры.

Тема: Делаем карьеру
Каждый третий россиянин стал хуже работать из-за пандемии
Число официально безработных в Сибири выросло вдвое
Пандемия привела к повышенному спросу на дворников и водителей
Эксперт объяснил, какую работу выбирает поколение «Z»
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция пресекла попытку побега студентки к любимому из Бурятии
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (4)
Картина дня
Кума Путина заподозрили в госизмене на Украине
Число погибших в казанской школе увеличилось до девяти
Минимальный возраст владения оружием предложили повысить
Раскрыта одна из тем встречи Путина с Байденом
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
31
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
29
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru