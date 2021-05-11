Вакцину от COVID привезут на берег Байкала

Жителей прибрежных сел на Байкале в Иркутской области, куда чаще всего приезжают туристы, необходимо усиленно прививать от COVID. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев во вторник.

Президент РФ в четверг предложил для ускорения темпов вакцинации поставить мобильные пункты и лаборатории в садоводческих товариществах и дачных поселках.

В понедельник губернатор Приангарья поручил профильным ведомствам подумать, как лучше прививать не только дачников, но и жителей прибрежных сел на Байкале. Это касается жителей острова Ольхон, Слюдянки, Листвянки, Большого Голоустного.

Дачников, по словам, Кобзева также необходимо вакцинировать. В первую очередь прививать от коронавируса будут людей старшего возраста.

«Многие городские жители переезжают на дачи на весь летний сезон. Поэтому целесообразно рассмотреть открытие пунктов вакцинации или организацию графика работы выездных прививочных бригад именно там», — цитирует пресс-служба регионального правительства Кобзева.

По данным на утро вторника, в регионе первым компонентом вакцины привились почти 82 тысячи человек старше 60 лет. Оба компонента получили 52 тысячи человек.