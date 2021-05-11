Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани

Президент Владимир Путин в связи с происшествием в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отдельное поручение президент дал главе Росгвардии Виктору Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 19-летний парень. Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность не установлена. По предварительным данным, погибли 9 человек.