Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани

Президент Владимир Путин в связи с происшествием в казанской
школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия,
сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий
Песков.
Отдельное поручение президент дал главе Росгвардии Виктору
Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия,
которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с
учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в
Казани. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 19-летний парень.
Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность не установлена. По предварительным
данным, погибли 9 человек.