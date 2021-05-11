Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова

Свердловский районный суд Красноярска допросит порядка 30 свидетелей обвинения по делу бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

«В списке свидетелей обвинения, согласно обвинительного заключения, заявлено порядка 30 человек», — цитирует ТАСС Прохорова.

Он отметил, что во вторник была допрошена родственница одного из потерпевших. Суд проходит в составе присяжных, представителей прессы на процесс не допускают. Также адвокат добавил, что ориентировочно рассмотрение дела может занять два месяца.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Он утверждает, что дело связано с его желанием избираться в Госдуму. Его дело будут рассматривать присяжные.