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Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Свердловский районный суд Красноярска допросит порядка 30 свидетелей обвинения по делу бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

«В списке свидетелей обвинения, согласно обвинительного заключения, заявлено порядка 30 человек», — цитирует ТАСС Прохорова.

Он отметил, что во вторник была допрошена родственница одного из потерпевших. Суд проходит в составе присяжных, представителей прессы на процесс не допускают. Также адвокат добавил, что ориентировочно рассмотрение дела может занять два месяца.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Он утверждает, что дело связано с его желанием избираться в Госдуму. Его дело будут рассматривать присяжные.

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