Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре

Фотограф Таймырского краеведческого музея, член Русского географического общества Денис Гаськов сделал красивые снимки ледяного Енисея на Таймыре.
История метеорологических наблюдений в районе Дудинки ведется с 1936 года. По словам экспертов, самый поздний ледоход был здесь отмечен 16 июня 1996, самый ранний — 21 мая 1997 года.
Вечер на Енисее 09/05/2021 #Енисей #Весна #ЛЁД #ЛедоколКрасин #Закат #ВечернарекеОпубликовано Денисом Сергеевичем Воскресенье, 9 мая 2021 г.
Ледоход в 2020 году состоялся в районе Дудинки около полуночи 16 мая, побив все рекорды. Год назад в этот день кромка льда была за 1, 1 тысячи километров от Дудинки. Это было связано с аномально теплой погодой.
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