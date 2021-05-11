Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре

Фотограф Таймырского краеведческого музея, член Русского географического общества Денис Гаськов сделал красивые снимки ледяного Енисея на Таймыре.

История метеорологических наблюдений в районе Дудинки ведется с 1936 года. По словам экспертов, самый поздний ледоход был здесь отмечен 16 июня 1996, самый ранний — 21 мая 1997 года.

Ледоход в 2020 году состоялся в районе Дудинки около полуночи 16 мая, побив все рекорды. Год назад в этот день кромка льда была за 1, 1 тысячи километров от Дудинки. Это было связано с аномально теплой погодой.