Каждый третий россиянин стал хуже работать из-за пандемии

Более трети россиян признали, что пандемия коронавируса негативно сказалась на их работоспособности, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Опрос провели страховая компания «Росгосстрах жизнь» и медицинская компания «Инвитро». Выяснилось, что половина респондентов не заметили, чтобы пандемия сказалась на их продуктивности.

«В то же время существенная часть опрошенных (35%) посетовали, что их продуктивность снизилась и пока не восстановилась», – говорится в сообщении.

Почти половина респондентов (43%) в условиях режима «коронавирусных» ограничений наблюдали у себя повышенную раздражительность. Из них 31% испытывают ее до сих пор.

Более половины респондентов (54%) в условиях ограничений переживали повышенную тревожность. Моральный настрой 20% из них уже вернулся в норму, но 34% тревожатся до сих пор.