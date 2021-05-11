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Лама и Носорог из «Маски» объединились ради нового шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © yusif_eyvazov_official, instagram.com/yusif_eyvazov_official

Оперный певец Юсиф Эйвазов и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выступят с совместным шоу в образах Ламы и Носорога, в кторых они участвовали на проекте «Маска». Об этом Эйвазов сообщил в Instagram.

«Послевкусие от «Маски» осталось. И мы после долгих переговоров решили продолжить историю музыки, которая звучала на шоу. Уже этой осенью в Москве состоится наш первый совместный концерт Ламы и Носорога. Мы уже приступили к работе над дуэтами, а также авторскими песнями», — сказал Эйвазов.

Юсиф Эйвазов (Лама) и Кирилл Туриченко (Носорог) подружились на проекте «Маска». О совместном проекте они договорились уже после шоу, находясь на отдыхе. Точные даты концертов пока неизвестны, как и другие подробности программы.


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