Лама и Носорог из «Маски» объединились ради нового шоу

Оперный певец Юсиф Эйвазов и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выступят с совместным шоу в образах Ламы и Носорога, в кторых они участвовали на проекте «Маска». Об этом Эйвазов сообщил в Instagram.

«Послевкусие от «Маски» осталось. И мы после долгих переговоров решили продолжить историю музыки, которая звучала на шоу. Уже этой осенью в Москве состоится наш первый совместный концерт Ламы и Носорога. Мы уже приступили к работе над дуэтами, а также авторскими песнями», — сказал Эйвазов.

Юсиф Эйвазов (Лама) и Кирилл Туриченко (Носорог) подружились на проекте «Маска». О совместном проекте они договорились уже после шоу, находясь на отдыхе. Точные даты концертов пока неизвестны, как и другие подробности программы.