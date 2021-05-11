Фазель отчитался Путину о спортобъектах Омска и Новосибирска

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил готовность к Молодежному чемпионату мира по хоккею – 2023, сообщила пресс-служба Кремля.

«В Омске строится арена. Возможно, она будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже все хорошо. Мы надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова. Мы будем этому очень рады», – сказал Фазель Путину.

Также президент хоккейной федерации сказал, что видел победу омского «Авангарда», а Путин ответил ему, что «это было очень интересно».