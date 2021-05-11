Тело новорожденного нашли на берегу реки в Бурятии

Жители села Сотниково в Бурятии нашли на берегу реки Селенга тело новорожденного в воскресенье. Возбуждено уголовное дело, республиканское сообщило СУ СК России.

По данным следствия, в воскресенье днем в селе Сотниково на берегу реки прохожие обнаружили тело новорожденного мальчика. Эксперты установили, что младенец доношенный, с обрезанной пуповиной, но на теле есть повреждения, нанесенные рыбами и птицами.

СУ СК России по Бурятии возбудило уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователем и экспертам предстоит выяснить причины и давность гибели младенца.

Проверяются сведения о роженицах, стоявших на учете. В первую очередь, в населенных пунктах, расположенных выше по течению реки. Изымаются образцы для проведения сравнительных ДНК-исследований. Виновнику грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.