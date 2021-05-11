Синоптики дали прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

Небольшое похолодание придет в Новосибирскую область в ближайшие дни, возможны дожди и грозы, сообщил Sibnet.ru во вторник и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

«В предстоящие трое суток погода будет определяться действием циклона … С 14 мая с северо-запада будет распространяться гребень антициклона, по оси которого будет смещаться изолированный очаг холода. Будет понижение температурного фона», – рассказал синоптик.

По области в ближайшие три дня ожидаются небольшие осадки, по большей части в дневные часы. Также возможны грозы. В городе дожди вероятны только в пятницу.

Ночами температуры ожидаются на уровне 5-7, в ночь на пятницу – до 9 градусов тепла. Самым теплым днем будет среда – температура поднимется до 19-21 градусов выше нуля. В четверг будет 17-19, в пятницу – 15-17 градусов тепла.