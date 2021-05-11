НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
272 1
Фото: © Sibnet.ru

Небольшое похолодание придет в Новосибирскую область в ближайшие дни, возможны дожди и грозы, сообщил Sibnet.ru во вторник и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

«В предстоящие трое суток погода будет определяться действием циклона … С 14 мая с северо-запада будет распространяться гребень антициклона, по оси которого будет смещаться изолированный очаг холода. Будет понижение температурного фона», – рассказал синоптик.

По области в ближайшие три дня ожидаются небольшие осадки, по большей части в дневные часы. Также возможны грозы. В городе дожди вероятны только в пятницу.

Ночами температуры ожидаются на уровне 5-7, в ночь на пятницу – до 9 градусов тепла. Самым теплым днем будет среда – температура поднимется до 19-21 градусов выше нуля. В четверг будет 17-19, в пятницу – 15-17 градусов тепла.

Еще по теме
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Корреспондента из Чехии поразил зимний Байкал
Прохладная погода сохранится в Бурятии
Уровень воды в Томской области превысил опасные отметки
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Фазель отчитался Путину о спортобъектах Омска и Новосибирска
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (1)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
26
Путин поздравил страну с Днем Победы
26
Путин раскрыл результаты своего теста на антитела к коронавирусу
Sibnet.Ru