НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Газпром» разъяснил порядок бесплатного подключения домов

Источник:
Sibnet.ru
335 4
Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Компания «Газпром межрегионгаз» уточнила порядок бесплатного подключения домов к газовым сетям — оно не будет зависеть от площади дома.

В компании уточнили, что уточнения вызваны появившимися в ряде СМИ неверными интерпретациями. В частности, сообщалось, что бесплатное подключение будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров.

На самом деле существует всего два условия для бесплатного подключения домовладений к газу. Первая из них — это заявка.

Второе условие — земельные участки должны быть «расположены на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

«В среднем, мощности газоиспользующего оборудования в 7 кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения. Но площадь дома не является критерием для подключения», — пояснили в «Газпром межрегионгаз».

Еще по теме
Минприроды сообщило, когда в России закончатся нефть и газ
Правительство решит, возможен ли запрет на экспорт бензина
Власти нашли способ сдержать цены на топливо
Жители шести районов Новосибирска останутся без горячей воды
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Фазель отчитался Путину о спортобъектах Омска и Новосибирска
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (4)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

west_nik

Юрист по ходу ещё не отошла от пьяного кумара после майских праздников. Такие сказки гонит...

Uynachalnica

Депутаты в курсе! Остальным укажут на дверь!

Drronum

А сам извиниться за действия в 90х не желает?

Kam1kadze

Эксперты видимо не в курсе, что для инициализации оплаты сматфон необходимо разблокировать отпечатком...
Sibnet.Ru