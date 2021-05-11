«Газпром» разъяснил порядок бесплатного подключения домов

Компания «Газпром межрегионгаз» уточнила порядок бесплатного подключения домов к газовым сетям — оно не будет зависеть от площади дома.

В компании уточнили, что уточнения вызваны появившимися в ряде СМИ неверными интерпретациями. В частности, сообщалось, что бесплатное подключение будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров.

На самом деле существует всего два условия для бесплатного подключения домовладений к газу. Первая из них — это заявка.

Второе условие — земельные участки должны быть «расположены на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

«В среднем, мощности газоиспользующего оборудования в 7 кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения. Но площадь дома не является критерием для подключения», — пояснили в «Газпром межрегионгаз».