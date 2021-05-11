Пьяный житель Ангарска устроил дебош в самолете

Полицейские в Иркутской области задержали пассажира самолета, следовавшего рейсом «Бодайбо-Иркутск» во вторник, после сообщения о пьяном дебоше на борту, передала пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на траспорте.

Сотрудникам Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте сообщили, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс «Бодайбо-Иркутск», находится пьяный пассажир, нарушающий порядок.

Прибывшие на место транспортные полицейские выяснили, что в пути пьяный 40-летний ангарчанин нецензурно высказывался в адрес бортпроводника, скандалили и курил в туалете, несмотря на запрет.

Полицейские задержали мужчину и составили протокол по статьям 6.24 КоАП (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака), 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Максимальная сумма штрафа, которая ему грозит — 3 тысячи рублей.