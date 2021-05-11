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Врач из Забайкалья указал на преждевременную радость победы над COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Главный пульмонолог Забайкалья Сергей Лукьянов
Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов
Фото: © youtube.com/ГТРК Чита

Главный внештатный пульмонолог Забайкалья Сергей Лукьянов объяснил, что пандемия еще не закончилось и праздновать победу над COVID-19 еще рано. Количество пациентов с тяжелой степенью заболевания остается высоким.

Минздрав Забайкалья во время второй волны, с осени 2020 года, фиксировал одни из самых высоких темпов заболеваемости в России. Но к весне ситуация изменилась в лучшую сторону. Однако Лукьянов призвал не радоваться победе раньше времени.

«Обстановка к сожалению тяжелая. Еще ничего не закончилось, победа на одержана. Люди продолжают болеть и умирать. Ситуация сейчас хуже, чем год назад, когда у нас были пики первой волны», — цитирует пульмонолога «ГТРК Чита».

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Он объяснил, что год назад, во время первой волны в регионе многие медучреждения отдавали под стационары для «ковидных» больных. Сейчас все больницы работают в штатном режиме и моностационар для пациентов с коронавирусом заполнен.

Год назад госпитализировали даже «легких» пациентов и процент «тяжелых» был не больше 10. Сейчас каждый пятый пациент —реанимационный. Тяжелых пациентов стало больше в два раза.

«Если бы не прививки, мы бы имели ситуацию зимы, когда у нас был пик и мы не обошлись бы тем количеством коек, которое есть. Конечно сейчас ситуация тяжелая, но мы можем на нее влиять. Впервые за год пандемии», — отметил он.

По данным Лукьянова, сейчас в моностационаре находится более 200 пациентов, около 40 человек лежат в трех реанимационных отделениях, из них от 18 до 20 на ИВЛ.

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Забайкалье #Новости COVID19 #Здоровье
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