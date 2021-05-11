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Новая крупная торговая сеть появилась в Сибири

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова возглавила холдинг «Восточный союз», объединивший крупнейшие сети Сибири и Дальнего Востока, сообщили участники сделки.

Новый ретейлер «Восточный союз» сразу войдет в топ-10 крупнейших сетей России. Переход под единый бренд участниками холдинга не планируется. ООО «Восточные розничные сети» (управляющая компания «Восточного союза») было зарегистрировано в начале мая в Иркутске, сообщили РБК участники сделки.

Ее акционерами в равных долях (по 33,33%) являются хабаровская компания «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутская ООО «Маяк» («Слата») и красноярская ООО «Смарт» («Красный Яр»). Совокупная выручка участников «Восточного союза» в 2020 году превысила 120 миллиардов рублей без НДС.

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Задача нового холдинга — получение «долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач». У участников холдинга будет централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент и закупочная деятельность, сказала Наумова.

«Холдинг рассчитывает увеличить долю рынка и стать крупным заказчиком для поставщиков — сопоставимым с основными федеральными сетями», сообщил РБК гендиректор «Самбери» Лев Волков.

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Экономика #Торговля
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