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Описан сценарий возможной биологической атаки на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в соседних странах, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

«Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России», — сказал Аверьянов в интервью РИА Новости.

Также он заподозрил США в вовлечении других стран в создание биооружия. По его словам, в последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира.

Аверьянов отметил, что для каждой страны Соединенные Штаты разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев уже заявлял, что у Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. По его словам, такие лаборатории называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями.

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Политика #Мир #Конфликты
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