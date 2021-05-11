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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Корреспондента из Чехии поразил зимний Байкал

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © jackmac34 / Pixabay License

Зимой Байкал превращается в «другой мир», поражая людей мощью и красотой льда. А русские деревни становится похожи на сказочные, рассказала корреспондент чешского издания Reflex Йолана Седлачкова.

«Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года… Зимой он превращается в огромную ледовую поверхность, пронизанную тысячами и тысячами трещин», — цитирует «ИноСМИ» Седлачкову.

По ее словам, переплетения трещин и пузырьки — удивительное зрелище. Каждую минуту можно услышать хруст льда, а смотреть на глубокие трещины странно. Но затем внимание полностью переключается на кристальный лед.

Корреспондент побывала в Чивыркуйском заливе и искупалась на термальных источниках в Змеиной бухте. После купаний, по ее словам, можно почувствовать настоящую эйфорию.

Заснеженные деревни Байкала напомнили ей картинки из русских сказок. Деревянные домишки покрыты снежными шапками, а вокруг — только бесконечные леса и чистое озеро.

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