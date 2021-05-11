Власти обсудят ликвидацию штрафа в 100 рублей для безбилетников

Штраф за безбилетный проезд в наземном городском электротранспорте и автотранспорте собираются повысить. Полномочия по установлению суммы санкций Минтранс хочет передать регионам.

Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сумма штрафа составляет 100 рублей. При этом статья, регулирующая правила проезда, не предусматривает возможности регионов корректировать размер наказания, пишут «Известия».

С 7 марта в закон были внесены изменения, по которым регионы получили полномочия регулировать штрафы. Поправкам мешает вступить в силу то, что закон о сумме штрафа в 100 рублей продолжает действовать.

Минтранс призвал урегулировать эту проблему, признать старый закон недействительным и наконец наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать меры ответственности пассажиров за безбилетный проезд.

В профильном комитете Госдумы идею поддержали, однако во фракциях выдвинули ряд предостережений. Депутаты опасаются, что регионы будут устанавливать чрезвычайно высокие санкции.