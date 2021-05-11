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Волонтеры показали фото найденного министра Мураховского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Волонтеры «Национального центра помощи детям» рассказали о поисках министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского и опубликовали его фото после ЧП.

О пропаже министра в Большеуковском районе заявили в субботу. В пятницу Мураховский находился на охотбазе деревни Поспелово. Он сел на квадроцикл и отправился в лес, но не вернулся. Знакомые пытались найти его своими силами, но, потерпев неудачу, обратились в полицию. Министра нашли живым только в понедельник, он вышел к людям сам.

«Александр сообщил по рации, что планирует самостоятельно добраться до охотничьей базы, однако позже перестал выходить на связь. Транспортное средство нашли в 3,5 километрах от охотбазы, рядом были замечены два медведя», – написали волонтеры в сообществе «ВКонтакте».

По данным центра, поиски вели также сотрудники МВД, Росгвардии и охотинспекторы, сотрудники МЧС и местные жители. В ходе операции была задействована спецтехника – вертолет, квадрокоптеры и болотоходы, была обследована территория радиусом 6 километров.

«(Мураховского) доставили в больницу Большеуковского района для обследования, и позднее отпустили. Сейчас он приходит в себя в деревне Поспелово, куда его увезли друзья», – написали волонтеры в ночь на вторник.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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