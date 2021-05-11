Водитель без прав устроил смертельную аварию под Новосибирском

Водитель без прав в Чистоозерном районе вез троих детей и женщину, автомобиль перевернулся. В результате женщина погибла, ребенок получил травмы, сообщило во вторник ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария случилась вечером в понедельник на автодороге Журавка – Новокрасное. Автомобиль «ВАЗ 21093» под управлением 40-летнего местного жителя съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир погибла на месте. Пострадали 16-летний пассажир и водитель автомобиля – они попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Также в машине ехали 13-летний и годовалый дети без удерживающих устройств. Они не пострадали.

«Водителю провели медицинское освидетельствование, которое установит наличие в его крови следов алкоголя и запрещенных веществ. Как установили сотрудники полиции, гражданин не имел права управления транспортным средством», – говорится в сообщении.